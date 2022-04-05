"Свобода России": россияне, перешедшие на сторону Украины, задерживали диверсантов в лесах

Некоторые российские и белорусские военные увидели преступления России в Украине и решили стать на сторону добра. Они создали легион "Свобода России" и воюют против оккупантов вместе с ВСУ.

Российские солдаты, решившие воевать на стороне Украины, прошли все необходимые проверки, подтвердившие честность и искренность их намерений. Они уже активно выполняют боевые задания против оккупантов.

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Выполнение задач

Как рассказали бойцы легиона "Свобода России", они уже активно вовлечены в боевые задачи. В частности, они ловят диверсантов в лесах вблизи городов и сел. Подробности операций они по понятным причинам не разглашают.

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