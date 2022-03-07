Ранее улица носила имя Доники Кастриоти, жены национального героя Албании. Решение о переименовании уже прокомментировал Эрион Велиай, мэр Тираны.

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Что говорит мэр

Политик подчеркнул, что новое название станет напоминанием для российских дипломатов. "Им придется работать, жить и получать почту по адресу Свободной Украины", – пояснил он.

Наше поколение будет отмечено этой кровавой российской агрессией, и героическое сопротивление Украины следует помнить в наших общественных местах,

– подчеркнул Велиай.

После того, как Россия вторглась в Украину, Албания присоединилась к другим европейским странам, которые ввели санкции против агрессора и закрыли для нее свое воздушное пространство.

Албания поддерживает Украину

Накануне албанцы, украинцы и другие жители Тираны в очередной раз собрались, чтобы выразить протест против войны России в Украине. Участники мероприятия развернули 30-ти метровый флаг нашего государства и пронесли его общим шествием с площади Аir Albania к российскому посольству.

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