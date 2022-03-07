Раніше вулицю носила ім'я Доніки Кастріоті, дружини національного героя Албанії. Рішення про перейменування вже прокоментував Еріон Веліай, мер Тирани.

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Що каже міський голова

Політик підкреслив, що нова назва стане нагадуванням для російських дипломатів. "Їм доведеться працювати, жити та отримувати пошту за адресою Вільної України", – пояснив він.

Наше покоління буде відзначене цією кривавою російською агресією, і героїчний опір України слід пам'ятати у наших громадських місцях,

– наголосив Веліай.

Після того, як Росія вторглася в Україну, Албанія приєдналася до інших європейських країн, які запровадили санкції проти агресорки й закрили для неї свій повітряний простір.

Албанія підтримує Україну

Напередодні албанці, українці та інші мешканці Тирани вкотре зібралися, аби висловити протест проти війни Росії в Україні. Учасники заходу розгорнули 30-ти метровий прапор нашої держави й пронесли його спільною ходою з площі Аir Albania до російського посольства.

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