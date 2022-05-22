"Свободу Украине, Путин – черт": на последнем звонке в Дагестане высказались против войны

Последний звонок в одной из школ Дагестана пошел не по плану. Сценарий организаторов решила немного "подкорректировать" храбрая выпускница.

Россияне готовы терпеть все скитания из-за санкций и терпеть диктаторский режим. Но среди них иногда случаются отважные люди, готовые говорить правду и отказываться жить в искаженной реальности, которую построила Россия.

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Выступление храброй выпускницы

В одной из дагестанских школ праздник последнего звонка ушел не по плану. Когда микрофон перешел в руки одной из выпускниц, она решила показать всем пример и громко заявить о своей позиции.

Нет – войне. Свободу в Украине. Путин – черт!

– сказала она, повернула микрофон и ушла с площадки.

Ситуация в России: последние новости

Санкции западных партнеров Украины очень больно отражаются на российской экономике. Граждане страны-оккупанта все больше жалуются на рост цен, отсутствие товара и низкое качество российской продукции.

Впрочем, активно выступать против войны и рушить свой диктаторский режим россияне не собираются. Более того, многие россияне поддерживают войну против Украины, а родственники русских солдат не только спокойно слушают рассказы о зверствах против мирных украинцев и пленных военных, но и поощряют повторять преступления и дальше.

Правда, ехать умирать в войне против Украины россияне не очень-то хотят. Они поджигают военкоматы и ищут способы избежать скрытой мобилизации, которую кафиры проводят из-за безумных потерь. Моральное состояние самих кафиров тоже на очень низком уровне – командование прямо им заявляет, что они погибнут, а обещанных Россией выплат они не получают. Кроме того, Россия начала забирать у солдат средства, которые давала за получение ранения в войне против Украины.

Война России против Украины: коротко о последних новостях

Днепропетровская область снова оказалась под огнем российских кафиров. Ракета упала в реку Самара, пострадавших нет.

Пока российские кафиры бросают на войну против Украины медиков из Крыма, на полуострове уже началось активное партизанское движение. Активистам удается сообщать ВСУ о перемещении вражеской техники, а также распространять правду среди местных жителей.

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