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      "Свободу защитнику свободы": в Москве снова протесты – фото

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      В Москве проходят пикеты в поддержку осужденного к 4 годам активиста
      В Москве проходят пикеты в поддержку осужденного к 4 годам активиста / ТАСС

      В столице России Москве 13 октября проходят акции в поддержку активиста Константина Котова, осужденного к четырем годам лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов.

      Одиночные пикеты с требованием освободить Котова происходят в разных местах Москвы. Они начались у главного здания МГУ, далее должны продолжаться у здания ФСБ на Лубянке и в нескольких местах на Бульварном кольце.

      Знайте больше: В Москве проходит многотысячный митинг в поддержку российских политзаключенных: фото и видео

      Кроме того, вечером активисты заплановали "прогулку" на Красной площади – намерены пройти с конституцией в руках, но без плакатов и лозунгов.

      Организаторы называют акцию "экспериментом по установлению границ дозволенного".

      Можно ли пройти по Красной площади с конституцией в руках, или для этого нужно личное разрешение президента?
      – говорит Светлана Шмелева, одна из них.


      Одиночные пикеты в Москве/ Источник: tvrain.ru

      Константин Котов – кто он?

      Активист неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма Россией и против войны с Украиной. Кроме того, занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО Москвы.

      • С марта по август активиста неоднократно задерживала полиция.
      • Последний раз его задержали 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы.
      • Котова обвиняют в том, что во время акции протеста он держал в руках плакат, скандируя лозунги и раздавая интервью.
      • Зато СМИ опубликовали кадры, на которых видно – полиция схватила Котова, как только он успел выйти из метро, так сразу же был схвачен полицией.
      • Суд не стал рассматривать видео задержания Котова, к делу его не приобщили.
      • Приговор о заключении для российского активиста вынес Тверской суд Москвы – следующие 4 года участник оппозиционных протестов в Москве проведет в колонии общего режима.

      Апелляцию на приговор Котову рассмотрят 14 октября в Московском городском суде.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости России Новости политики Протесты в Москве Москва
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