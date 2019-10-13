"Свободу защитнику свободы": в Москве снова протесты – фото

В столице России Москве 13 октября проходят акции в поддержку активиста Константина Котова, осужденного к четырем годам лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Одиночные пикеты с требованием освободить Котова происходят в разных местах Москвы. Они начались у главного здания МГУ, далее должны продолжаться у здания ФСБ на Лубянке и в нескольких местах на Бульварном кольце.

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Кроме того, вечером активисты заплановали "прогулку" на Красной площади – намерены пройти с конституцией в руках, но без плакатов и лозунгов.

Организаторы называют акцию "экспериментом по установлению границ дозволенного".

Можно ли пройти по Красной площади с конституцией в руках, или для этого нужно личное разрешение президента?

– говорит Светлана Шмелева, одна из них.



Одиночные пикеты в Москве/ Источник: tvrain.ru

Константин Котов – кто он?

Активист неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма Россией и против войны с Украиной. Кроме того, занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО Москвы.

С марта по август активиста неоднократно задерживала полиция.

Последний раз его задержали 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы.

Котова обвиняют в том, что во время акции протеста он держал в руках плакат, скандируя лозунги и раздавая интервью.

Зато СМИ опубликовали кадры, на которых видно – полиция схватила Котова, как только он успел выйти из метро, так сразу же был схвачен полицией.

Суд не стал рассматривать видео задержания Котова, к делу его не приобщили.

Приговор о заключении для российского активиста вынес Тверской суд Москвы – следующие 4 года участник оппозиционных протестов в Москве проведет в колонии общего режима.

Апелляцию на приговор Котову рассмотрят 14 октября в Московском городском суде.