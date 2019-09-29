В Москве проходит многотысячный митинг в поддержку российских политзаключенных: фото и видео
В Москве на митинг "Отпускай" 29 сентября собрались больше 25 тысяч человек. Они призывают освободить людей, находящихся в тюрьмах или СИЗО по "московскому делу".
Людей упрятали за решетку после преследований, начавшихся с подавления силовиками протестов в июле-августе 2019 года. Митинг 29 сентября согласован с властями. Все участники вынуждены были пройти рамки-металлоискатели со встроенными камерами.
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Среди тысяч несогласных с действиями российской власти присутствуют и оппозиционеры Алексей Навальный и Илья Яшин.
Со сцены выступили бывшие фигуранты "московского дела" Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Валерий Костенок.
Свободу всем!
– скандируют участники митинга.
На одном из баннеров митингующих написано: "Свободу не подарят. Своботу надо взять!"
Задержаний в Москве пока не было, однако силовики задержали одного из участников пикета в Казани. Это лицо доставили в полицию, однако впоследствии отпустили.
Почему в Москве устраивали предыдущие митинги, из-за которых появилось "московское дело"?
Митинги проходили летом 2019 из-за того, что кандидатам от оппозиционных сил в городскую думу Москвы официально отказали в регистрации на выборах, мотивируя это в основном недостаточным количеством собранных подписей. При этом оппозиционеры собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа).
Одна из самых масштабных акций протеста в Москве состоялась 27 июля – тогда силовики задержали более 1400 человек и применили силу и слезоточивый газ.
Проверив собранные оппозиционерами подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Главой причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва прошли 8 сентября.