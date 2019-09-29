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      У Москві проходить багатотисячний мітинг на підтримку російських політв'язнів: фото і відео

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      Мітинг у Москві з вимогою звільнити всіх політв'язнів
      Мітинг у Москві з вимогою звільнити всіх політв'язнів / twitter.com/WhiteCounter

      У Москві на мітинг "Відпускай" 29 вересня зібралися до 20 тисяч людей. Вони закликають звільнити людей, які перебувають у в’язницях чи СІЗО за "московською справою".

      Людей запроторили за ґрати після переслідувань, що розпочалися з придушенням силовиками протестів у липні-серпні 2019 року. Мітинг 29 вересня є узгодженим із владою. Всі учасники змушені були пройти рамки-металошукачі із вмонтованими камерами.

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      Серед тисяч незгідних із діями російської влади присутні й опозиціонери Олексій Навальний та Ілля Яшин.

      Зі сцени виступили колишні фігуранти "московської справи" Олексій Міняйло, Данило Конон, Владислав Барабанов і Валерій Костенок.

      Свободу всім! 
      – скандують учасники мітингу.

      На одному з банерів мітингувальників написано: "Свободу не подарують. Свободу треба взяти!"

      Затримань у Москві поки що не було, проте силовики затримали одного з учасників пікету в Казані. Цю особу доставили до поліції, проте згодом відпустили.

      Чому в Москві влаштовували попередні мітинги, через які з’явилась "московська справа"?

      Мітинги проходили влітку 2019 через те, що кандидатам від опозиційних сил до міської думи Москви офіційно відмовили в реєстрації на виборах, мотивуючи це здебільшого недостатньою кількість зібраних підписів. При цьому опозиціонери зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).

      Одна з наймасштабніший акцій протесту в Москві відбулася 27 липня – тоді силовики затримали понад 1400 людей та застосували силу і сльозогінний газ.

      Перевіривши зібрані опозиціонерами підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Головою причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

      Вибори депутатів Мосміськдуми сьомого скликання пройшли 8 вересня.

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      Теги: Новини політики Москва Новини Росії Протести в Москві Протести Вибори в Москві Олексій Навальний
      Джерело: 24 канал
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