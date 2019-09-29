У Москві проходить багатотисячний мітинг на підтримку російських політв'язнів: фото і відео

У Москві на мітинг "Відпускай" 29 вересня зібралися до 20 тисяч людей. Вони закликають звільнити людей, які перебувають у в’язницях чи СІЗО за "московською справою".

Людей запроторили за ґрати після переслідувань, що розпочалися з придушенням силовиками протестів у липні-серпні 2019 року. Мітинг 29 вересня є узгодженим із владою. Всі учасники змушені були пройти рамки-металошукачі із вмонтованими камерами.

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Шмонают быстро, а камера (висит на палочке) записывае всех участников. Такая камера висит на каждой рамке. На предыдущих митингах такого не было. pic.twitter.com/UHR4QwdIYQ — Грани.Ру (@GraniTweet) September 29, 2019

Серед тисяч незгідних із діями російської влади присутні й опозиціонери Олексій Навальний та Ілля Яшин.

Зі сцени виступили колишні фігуранти "московської справи" Олексій Міняйло, Данило Конон, Владислав Барабанов і Валерій Костенок.

Свободу всім!

– скандують учасники мітингу.

На одному з банерів мітингувальників написано: "Свободу не подарують. Свободу треба взяти!"

Илья Яшин и Алексей Навальный на митинге. Фото: Андрей Золотов @MBKhMedia pic.twitter.com/nrYYojaD7K — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 29, 2019

Затримань у Москві поки що не було, проте силовики затримали одного з учасників пікету в Казані. Цю особу доставили до поліції, проте згодом відпустили.

Начинали сменяемые одиночные пикеты в поддержку политзаключенных и против политический репрессий в стране.#отпускай pic.twitter.com/2w4o05f7Bp — Штаб Навального в Казани (@teamnavalny_kzn) September 29, 2019

Еще немного фотографий с митинга на проспекте Сахарова. Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/gfOL9fpfXx — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 29, 2019

Картонные Егор Жуков и Анастасия Шевченко на митинге против политических репрессий в Москве. Оба активиста находятся под арестом. Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/wV3serI5Gm — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 29, 2019

Чому в Москві влаштовували попередні мітинги, через які з’явилась "московська справа"?

Мітинги проходили влітку 2019 через те, що кандидатам від опозиційних сил до міської думи Москви офіційно відмовили в реєстрації на виборах, мотивуючи це здебільшого недостатньою кількість зібраних підписів. При цьому опозиціонери зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).

Одна з наймасштабніший акцій протесту в Москві відбулася 27 липня – тоді силовики затримали понад 1400 людей та застосували силу і сльозогінний газ.

Перевіривши зібрані опозиціонерами підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Головою причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

Вибори депутатів Мосміськдуми сьомого скликання пройшли 8 вересня.