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      Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян

      1115
      Справжня мета незаконних затримань в Москві
      Справжня мета незаконних затримань в Москві / AFP

      Російська влада винайшла і вже реалізує план із недопущення у майбутньому масових акцій протесту. Він дуже простий, бо містить лише один-єдиний пункт – залякати!

      Російська влада має на меті залякати своїх громадян настільки, щоб вони й на думці не маливиходити на мітинги, щоб люди навіть боялися поруч із подібними мітингами опинятися.

      До теми: Розгін протестів у Росії: в США заговорили про жорстку відповідь

      На реалізацію цього плану російський суди нині виносять абсурдні за своїм змістом і аргументацією вироки, вони виправдовують жорстокість російського ОМОНу й карають навіть безневинних росіян.

      Ось вам кілька прикладів: 30-річний дизайнер Костянтин Коновалов вийшов на вулицю, за три години до початку мітингу випадково пробігав Тверською – у спортивній формі, без жодних плакатів, рюкзаків. Сплутати його з мітингувальником було просто неможливо. Проте, омонівці повалили його на землю і під час затримання зламали йому ногу. Що б ви думали? Російська Феміда не побачила у діях правоохоронців жодних порушень, а бігуна зі зламаною ногою змусили виплатити штраф у розмірі 10 тисяч рублів – за порушення правил проведення мітингів! Як вам? Абсурдно? Так! Жорстоко? Так! Чи подіє цей приклад на пересічних росіян, чи триматимуться вони тепер від мітингів подалі? Я певен, що так! То ж справу зроблено!

      Ба більше, російські суди не тільки виправдовують жорстокість правоохоронців, вони реальні тюремні строки оголошують учасникам мітингів: 24-річному юнаку дали 3,5 роки, за те, що той, начебто вивихнув руку омонівцю в обладунках, іншому дали три роки колонії, за те, що він торкнувся пластикового омонівського шолому – просто торкнувся рукою...

      І я так собі розумію, що російська влада була добряче налякана протестами, які спалахнули наприкінці літа у Москві із нагоди проведення там місцевих виборів. Росіян обурило недопущення так званих незалежних кандидатів до місцевих виборів, тому важко спрогнозувати їхню реакцію, якщо на президентських виборах  знову будуть впарювати когось з кремлівських карликів – Путіна чи Медведєва. А когось з них будуть просувати до корита, адже не схоже, що Путін готовий віддати владу комусь сильнішому за Медведєва. Путін чудово розуміє, що втративши владу він дуже скоро може втратити не лише вплив, а й гроші та життя. Щоби цього не допустити він і залишатиметься при владі якомога довше і, люто придушуватиме будь-які вуличні протести.

      Важливо! У містах Росії влаштували масштабні обшуки в штабах Навального: що відомо

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Публікації Протести в Москві
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