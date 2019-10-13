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      "Свободу захиснику свободи": у Москві знову протести – фото

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      У Москві відбуваються пікети на підтримку засудженого до 4 років активіста
      У Москві відбуваються пікети на підтримку засудженого до 4 років активіста / ТАСС

      У столиці Росії Москві 13 жовтня відбуваються акції на підтримку активіста Костянтина Котова, засудженого до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у неодноразовому порушенні правил проведення мітингів.

      Одиничні пікети з вимогою звільнити Котова відбуваються у різних місцях Москви. Вони почалися біля головної будівлі МДУ, далі мають тривати біля будівлі ФСБ на Луб’янці і в декількох місцях на Бульварному кільці.

      Знайте більше: У Москві проходить багатотисячний мітинг на підтримку російських політв'язнів: фото і відео

      Окрім того, ввечері активісти заплановали "прогулянку" на Красній площі – мають намір пройти із конституцією в руках, але без плакатів та гасел.

      Організатори називають акцію "експериментом по встановленню меж дозволеного".

      Чи можна пройти по Красній площі з конституцією в руках, чи для цього потрібен особистий дозвіл президента? 
      – каже Світлана Шмельова, одна із них. 


      Одиночні пікети у Москві/ Джерело: tvrain.ru

      Костянтин Котов – хто він?

      Активіст  неодноразово виходив з поодиночними пікетами на підтримку українських політв'язнів, виступав проти анексії Криму Росією та проти війни з Україною. Окрім того, займався організацією передачі продуктів захопленим українським морякам у СІЗО Москви.

      • З березня по серпень активіста неодноразово затримувала російська поліція.
      • Востаннє його затримали 10 серпня в центрі Москви під час акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи.
      • Котова звинувачують у тому, що під час акції протесту він тримаючи в руках плакат, скандуючи гасла і роздаючи інтерв’ю.
      • Натомість МЗІ опублікували кадри, на яких видно – поліція схопила Котова, як тільки він встиг вийти з метро, як відразу ж був схоплений поліцією.
      • Суд не став розглядати відео затримання Котова, до справи його теж не долучили.
      • Вирок про ув'язнення для російського активіста виніс Тверський суд Москви – наступні 4 роки учасник опозиційних протестів у Москві проведе у колонії загального режиму.

      Апеляцію на вирок Котову розглянуть 14 жовтня в Московському міському суді.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Москва Новини Росії Протести в Москві Новини політики
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