О том, как изменилась ситуация на фронте, рассказывает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 14 ноября.

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По данным военных, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением пяти ракет, а также 100 авиационных ударов, в частности сбросил 179 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил более 4 840 обстрелов, из них 124 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1 677 дронов-камикадзе.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне 8 раз проводили наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска и Высокой Яруги.



На Купянском направлении за сутки произошло 12 боестолкновений. Силы обороны отражали атаки в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Першотравневого.



На Лиманском направлении направлении украинские войска остановили 8 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Чернещины, Заречного, Новоегоровки и Тернов.





На Краматорском направлении состоялось 1 боестолкновение в районе Ступочек.



На Торецком направлении захватчики 7 раз пытались продвинуться вперед в районах Торецка и Нелиповки.



На Покровском направлении Силы обороны отбили 40 атак оккупантов. Россияне пытались продвинуться неподалеку Сухой Балки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Григорьевки, Даченского, Миролюбовки, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки.



На Кураховском направлении россияне 45 раз пытались прорвать оборонительные рубежи ВСУ в районах поселков Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Сонцовка, Кременная Балка, Вознесенка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка и Екатериновка.



На Времовском направлении защитники остановили 10 атак в районах населенных пунктов Ровнополь, Новополь, Трудовое, Константинопольское и Макаровка.



На Ореховском направлении российские подразделения 3 раза пытались продвинуться в направлениях Новоданиловки и Новоандреевки.



На Приднепровском направлении захватчики 5 раз атаковали позиции украинских войск. В Генштабе отметили, что эти атаки успеха не имели.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где россияне за минувшие сутки нанесли 28 авиаударов, применив 40 управляемых авиабомб. Также украинские защитники отбили 13 вражеских атак.