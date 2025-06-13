Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какова ситуация на направлениях фронта в Украине
В Генеральном штабе ВСУ рассказали об актуальной ситуации на фронте вечером 13 июня:
- На Харьковском направлении враг 5 раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районе Волчанска, Западного и Каменки.
- 6 раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении, вблизи Кондрашовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки. В настоящее время идет бой.
- На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 14 российских атак в районах населенных пунктов Новый Мир, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григорьевка. Еще четыре атаки продолжаются до сих пор.
- На Северском направлении украинские воины отбили четыре вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Серебрянки, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.
- На Краматорском направлении наши защитники остановили 9 вражеских штурмов. Враг атаковал в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Марково, Курдюмовка и в сторону Белой Горы.
- На Торецком направлении в настоящее время продолжаются бои в четырех локациях. Наши войска за сегодня отбили 16 вражеских атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки и Русиного Яра.
На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 44 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и Алексеевка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 42 атаки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 287 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили девять автомобилей, три БпЛА, 18 мотоциклов, два средства РЭБ, антенну связи, два терминала спутниковой связи и одно укрытие. Также украинские защитники поразили два артиллерийских средства.
- На Новопавловском направлении наши защитники отбили 19 вражеских атак вблизи населенных пунктов Отрадное, Скудное, Веселое, Бурлацкое, Новоселка и Зеленое Поле. До сих пор продолжаются три боестолкновения.
- На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили атаку в районе Малиновки.
- На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили штурм захватчиков в районе Нестерянки.
- На Приднепровском направлении агрессор совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.
- Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага на Курском направлении, где наши войска за сегодня отбили 29 атак противника, один бой до сих пор продолжается.