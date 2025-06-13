Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

К теме Более 1 200 танков: Сырский назвал потери врага в технике с начала 2025 года

Какова ситуация на направлениях фронта в Украине

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об актуальной ситуации на фронте вечером 13 июня: