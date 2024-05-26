Там произошло более половины всех сегодняшних боев. Всего с начала суток на фронте произошло 95 боевых столкновений.

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Силы обороны дают отпор врагу

По данным Генштаба, российские захватчики активно пытаются использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку с воздуха. Однако Вооруженные Силы Украины дают бой врагу.

В то же время на отдельных направлениях украинские защитники сами осуществляют результативные штурмовые действия для улучшения устойчивости обороны и восстановления позиций, которые ранее захватил враг.

Так, отмечается, что за последние сутки Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия поразили 16 районов сосредоточения личного состава противника.

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины четыре ракетных удара с применением 14 ракет и 46 авиаударов 69 КАБами, применили 311 дронов-камикадзе. Осуществили более 2600 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения,

– говорится в сводке.

Какова сейчас ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении в течение последних суток произошло 12 боевых столкновений. Силы обороны отбили 10 атак в районах сел Липцы и Терновая, пока же продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении противник 22 раза пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. По состоянию на эту минуту продолжаются бои вблизи Петропавловки, Берестового и Новоегоровки. Однако ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении наши бойцы смогли отбить три попытки противника продвинуться вперед. Сейчас продолжается бой в районе Тернов.

На Краматорском направлении атаку ВСУ отбили атаку возле Ивановки. Еще одно боевое столкновение сейчас продолжается в районе Андреевки. Ситуация контролируется нашими подразделениями.

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в украинскую оборону из района населенного пункта Очеретино, Сейчас там продолжаются четыре атаки. Также идут бои у Сокола и Уманского. На отдельных участках враг имел частичный успех. Украинские воины принимают активные меры для стабилизации ситуации.

В то же время на других направлениях существенных изменений не наблюдается. В Генштабе добавили, что Вооруженные Силы Украины держат действия российских захватчиков под огневым контролем.