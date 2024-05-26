Там відбулося понад половина всіх сьогоднішніх боїв. Загалом від початку доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.

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Сили оборони дають відсіч ворогу

За даними Генштабу, російські загарбники активно намагаються використати перевагу в живій силі та техніці та підтримку з повітря. Однак Збройні Сили України дають бій ворогу.

Водночас на окремих напрямках українські захисники самі здійснюють результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій, які раніше захопив ворог.

Так, зазначається, що за останню добу Повітряні сили, ракетні війська та артилерія уразили 16 районів зосередження особового складу противника.

Протягом доби російські окупанти завдали по території України чотири ракетні удари із застосуванням 14 ракет та 46 авіаударів 69 КАБами, застосували 311 дронів-камікадзе. Здійснили понад 2600 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння,

– йдеться у зведенні.

Яка наразі ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку протягом останньої доби відбулося 12 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 10 атак у районах сіл Липці й Тернова, наразі ж тривають бої в районах Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку противник 22 рази намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Станом на цю хвилину продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Берестового і Новоєгорівки. Однак ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку наші бійці змогли відбити три спроби противника просунутися вперед. Наразі триває бій в районі Тернів.

На Краматорському напрямку атаку ЗСУ відбили атаку біля Іванівки. Ще одне бойове зіткнення зараз триває в районі Андріївки. Ситуація контрольована нашими підрозділами.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в українську оборону з району населеного пункту Очеретине, Зараз там тривають чотири атаки. Також ідуть бої біля Сокола та Уманського. На окремих ділянках ворог мав частковий успіх. Українські воїни вживають активних заходів для стабілізації ситуації.

Водночас на інших напрямках суттєвих змін не спостерігається. У Генштабі додали, що Збройні Сили України тримають дії російських загарбників під вогневим контролем.