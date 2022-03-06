Как сказал советник Офиса Президента Алексея Арестовича, россияне использовали всего 30% системы "Искандер", передает 24 канал.

Важно Пока "кто-то" боится закрывать небо: уничтожены уже более 90 самолетов и вертолетов, – Резников

Арестович отметил, что "Калибров" у оккупантов почти не осталось, но есть "Искандеры" и "Точка-У".

То есть "Искандерами" они будут стрелять еще очень долго, в том числе с территории Беларуси. Они это делают, фактически держа режим Лукашенко и белорусский народ в своих заложниках,

– подчеркнул советник Офиса Президента.

Что известно об "Искандерах" и "Точка-У"

"Искандеры" – семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля – земля. Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами "Искандер-М" – не менее 500 километров.

"Точка-У" – советский тактический (дивизионный) ракетный комплекс. Максимальная дальность поражения цели составляет 120 километров.

Беларусь пока не воюет против Украины

Он отметил, что белорусская армия не используется против Украины.

"Она развернута вдоль границ, может есть единичные случаи использования ССО, но белорусская армия на линии столкновения не участвует в вооруженной агрессии против Украины", – сказал Арестович.

Несмотря на это, россияне максимально используют территорию Беларуси: оттуда заходят войска, используется вся система военных аэродромов для бомбардировок Украины.