Як сказав радник Офісу Президента Олексія Арестовича, росіяни використали лише 30% системи "Іскандер", передає 24 канал.

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Арестович зазначив, що "Калібрів" в окупантів майже не залишилося, але є "Іскандери" і "Точка-У".

Тобто "Іскандерами" вони стрілятимуть ще дуже довго, зокрема й з території Білорусі. Вони це роблять, фактично тримаючи режим Лукашенка та білоруський народ у своїх заручниках,

– наголосив радник Офісу Президента.

Що відомо про "Іскандери" і "Точка-У"

"Іскандери" – сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля – земля. Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами "Іскандер-М" – не менше 500 кілометрів.

"Точка-У" – радянський тактичний (дивізійний) ракетний комплекс. Максимальна дальність ураження цілі складає 120 кілометрів.

Білорусь поки не воює проти України

Він зауважив, що білоруська армія не використовується наразі проти України.

"Вона розгорнута вздовж кордонів, може є поодинокі випадки використання ССО, але білоруська армія на лінії зіткнення не бере участь у збройній агресії проти України", – сказав Арестович.

Попри це, росіяни максимально використовують територію Білорусі: звідти заходять війська, використовується вся система військових аеродромів для бомбардувань України.

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