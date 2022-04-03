"Свои же обстреливают город из авиации": пленный оккупант в Мариуполе признался, что боится

Пленный россиянин в Мариуполе рассказал, что очень боится, поэтому просит родных что-нибудь сделать для обмена. Мол, страшно, потому что Россия бомбит город авиацией и он так потерял товарища.

Сам же пленный также получил ранения в результате авиационного удара своей же армии. Видео его обращения к родным обнародовали украинские защитники города из полка "Азов" 3 апреля.

Обратите внимание Мы боялись что-то делать, сидели в подвале и ждали украинских солдат, – пленные из Донбасса.

Что это были за пленники

Несмотря на то, что Кремль бросает на Мариуполь множество лучших подразделений армии, наши воины не сдают город. При этом им удается не только давать достойный отпор, но и брать вражеских солдат в плен.

Одними из таких были служащие 150 дивизий 102 мотострелкового полка России. Однако механик 30 марта погиб во время российского авиаобстрела, а его товарищ Тимонов Антон стал умолять об обмене.

Просил "пошевелить правительство"

Мужчина передал привет домой и сказал, что пострадал, однако жив и здоров. Он просил жену забрать у кого-то телефон и обратиться к какому-то "Польских" из списка контактов.

Попроси, чтобы он попросил старшего брата как-то помочь. Больше я не знаю, к кому обратиться за помощью. Также можешь написать командованию, минобороны, чтобы пошевелить это действие,

– сказал пленник.

То есть, это свидетельствует о том, что пленные россияне очень слабо верят в то, что их не бросит командование. При этом он служил в полку, который считается одним из самых профессиональных в России, поскольку укомплектован только в 2018 году.

Пленный оккупант обратился к родным: смотрите видео

Пленный на видео невредим и в теплой одежде. Но следует заметить, что он находится под присмотром полка, который вражеская пропаганда называет кровавыми нацистами.

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