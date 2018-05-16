Свои правила. Виктор Ющенко о состоянии Украины и ее будущей судьбе

Третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью программе "Свои правила" оценил нынешнюю ситуацию в стране, дал свой рецепт преодоления трудностей и рассказал, когда наступит мир.

В программе "Свои правила" также о том, почему Ющенко называет украинцев "квазинацией", что наиболее злит третьего главу государства, что делать с Донбассом и кто выиграет следующие президентские выборы. В разговоре с журналисткой Дарьей Кудимовой Виктор Андреевич даже пустил слезу. Узнайте – почему.

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Мы должны проводить здоровую и национальную политику. С нее начинать утро и с нею же заканчивать день. Не стоит браться за социальные и экономические преобразования, если до этого не решились национальные вопросы,

- отметил Виктор Ющенко.

"По его словам, Донбасс не стоит того, что мы теряем лучших мужчин нашего государства. В Украине нужно навести большой порядок, поэтому, мы должны быть сильным государством. После войны нас ждут две дороги: одна – это победа, вторая – поражение. Третьей дороги нет. Если мы даем ответ себе, как достичь победы, автоматически получаем ответ, как достичь мира ".

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