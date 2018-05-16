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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Свої правила. Віктор Ющенко – про фаворитів президентських виборів і порятунок Донбасу

719 Читать новость на русском
Віктор Ющенко
Віктор Ющенко / ukranews.com/news

Третій президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю програмі "Свої правила" назвав українців "квазінацією", розказав, що найбільше його злить, як вчинити з Донбасом і хто виграє наступні президентські вибори.

У розмові із журналісткою Дарією Кудімовою Віктор Андрійович навіть пустив сльозу. Дізнатесь – чому. 

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Ми повинні проводити здорову і національну політику. З неї починати ранок і з нею закінчувати день. Не варто братися за соціальні та економічні перетворення, якщо до цього не вирішились національні питання, – зазначив Віктор Ющенко.

Третій президент України песимістично висловився про майбутні президентські вибори: "Думаю, виграє демагог, виграє такий немірний популіст. Бо якщо ти говориш про мову, про церкву, про наших героїв, про європейський курс – якщо це твій політичний курс, як президент ти маєш розуміти – ти вибори програєш. Це занадто стратегічно, а вибори люблять коротку дистанію".

Більше дивіться в інтерв'ю "Свої правила".

Теги: Новини політики Новини України Віктор Ющенко
Джерело: 24 Канал
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