Свої правила. Віктор Ющенко – про фаворитів президентських виборів і порятунок Донбасу

Третій президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю програмі "Свої правила" назвав українців "квазінацією", розказав, що найбільше його злить, як вчинити з Донбасом і хто виграє наступні президентські вибори.

У розмові із журналісткою Дарією Кудімовою Віктор Андрійович навіть пустив сльозу. Дізнатесь – чому.

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Ми повинні проводити здорову і національну політику. З неї починати ранок і з нею закінчувати день. Не варто братися за соціальні та економічні перетворення, якщо до цього не вирішились національні питання, – зазначив Віктор Ющенко.

Третій президент України песимістично висловився про майбутні президентські вибори: "Думаю, виграє демагог, виграє такий немірний популіст. Бо якщо ти говориш про мову, про церкву, про наших героїв, про європейський курс – якщо це твій політичний курс, як президент ти маєш розуміти – ти вибори програєш. Це занадто стратегічно, а вибори люблять коротку дистанію".

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