Жители дома в шоке от ужасных обстрелов. Они не понимают, зачем оккупанты разрушают их дома.

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Я в шоке. Это ужас. У меня заклинила дверь в комнате. Выйти невозможно. Сволочи кацапские, пусть подохнут вместе со своим Путиным, – сказала местная жительница, чей дом обстреляли оккупанты.

Напомним, этой ночью оккупанты безжалостно обстреляли жилые дома в одном из киевских районов. Пока известно о двух погибших.

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