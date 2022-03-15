Мешканці будинку шоковані жахливими обстрілами. Вони не розуміють, навіщо окупанти руйнують їхні домівки.

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Я в шоку. Це жах. В мене заклинили двері в кімнаті. Вийти неможливо. Сволочі кацапські, нехай поздихають разом зі своїм Путіним, – сказала місцева жителька, чий будинок обстріляли окупанти.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти безжально обстріляли житлові будинки в одному із київських районів. Наразі відомо про двох загиблих.

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