По его словам, сейчас нашему государству известны планы противника по меньшей мере до 2030 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на форуме "Украина. Год 2025".

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Какие планы у России в отношении других государств

Олег Иващенко заявил о полном объективном понимании всех планов и процессов, которые происходят внутри России. Он рассказал, что известны все намерения врага в отношении Украины и иностранных государств.

Сегодня России нужна вся Украина, все ее территории, все ее земли. Завтра ей будут нужны другие государства Восточной Европы, а потом уже и страны Центральной Азии,

– заявил он.

По его словам, разведка изучила и продолжает выяснять сильные и слабые стороны противника. Руководитель Службы внешней разведки также рассказал о данных о планах России как минимум до 2030 года.

В то же время дополнительных деталей по этому поводу он не указал. Иващенко также отметил, что Путин не планирует останавливаться в Украине и не стремится к достижению мира или любой потенциальной сделки.

К слову, по данным NBC News, американская разведка также не видит свидетельств того, что Путин, несмотря на значительные потери на фронте. отказался от планов по захвату всей территории Украины.