Свыше 50 тысяч украинцев занесены в базу полиции для контроля их самоизоляции

Глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал об основных аспектах проверки изоляции лиц, которые вернулись в Украину из-за рубежа. В частности о количестве тех, кого занесли в базу полиции.

Полиция сейчас охраняет 74 заведения обсервации. Более 50 тысяч человек находятся в базе данных правоохранителей, рассказал Игорь Клименко в интервью Интерфакс – Украина.

Как пример Двое украинцев пытались сбежать из самоизоляции в Россию

По его словам, проблемы, которые изначально были с обсервацией людей, вернувшихся из-за рубежа, были вызваны ненадлежащей организацией.

Тогда постановление Кабмина было только принято, людям еще не успели ничего объяснить, полиция объясняла уже по ходу,

– сказал Клименко.

Он подчеркнул, что все сбежавшие из мест обсервации, которых было немного, туда возвращены.

По словам Клименко, сейчас в Украину возвращается уже гораздо меньшее количество людей, чем изначально карантина, когда только за сутки прибывало в страну 24-26 тысяч человек.

На пограничном контроле у этих людей отбирали согласие на 14-дневную самоизоляцию, их данные вносились в информационный портал Нацполіціі. На сегодня более 50 тысяч человек есть в этой базе данных,

– рассказал глава Нацполиции.

Каждый полицейский с помощью планшета может проверить каждого гражданина находящегося в том месте, которое указал в информационном сообщении.

Что такое согласие на самоизоляцию?Согласно решению Кабмина, люди, которые прибывают из-за границы и с временно оккупированных территорий должны подписать согласие на самоизоляцию в течение 14 дней. То есть те украинцы, которые после 6 апреля возвращаются домой, должны две недели провести в обсервации.



За нарушение режима ждет административная ответственность – штраф от 17 до 34 тысяч гривен.