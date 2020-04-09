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      Понад 50 тисяч українців занесені у базу поліції для контролю їхньої самоізоляції

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      Тисячі людей повернулися із заробітків і повинні бути 14 днів в ізоляції / dziennikwschodni.pl

      Очільник Національної поліції Ігор Клименко розповів про основні аспекти перевірки ізоляції осіб, які повернулися в Україну з-за кордону. Зокрема про кількість тих, кого занесли у базу поліції.

      Поліція наразі охороняє 74 заклади обсервації. Понад 50 тисяч осіб перебувають у базі даних правоохоронців, розповів Ігор Клименко в інтерв'ю Інтерфакс – Україна.

      Як приклад Двоє українців намагалися втекти із самоізоляції в Росію

      За його словами, проблеми, які спочатку були з обсервацією людей, які повернулися з-за кордону, були викликані неналежною організацією.

      Тоді постанова Кабміну була тільки прийнято, людям ще не встигли нічого пояснити, поліція пояснювала вже по ходу,
      –  сказав Клименко.

      Він підкреслив, що всі втікачі з місць обсервації, яких було небагато, туди повернуті.

      За словами Клименка, зараз в Україну повертається вже набагато менша кількість людей, ніж спочатку карантину, коли тільки за добу прибувало до країни 24-26 тисяч осіб.

      На прикордонному контролі у цих людей відбирали згоду на 14-денну самоізоляцію, їх дані вносилися в інформаційний портал Нацполіціі. На сьогодні більше 50 тисяч людей є в цій базі даних,
      – розповів глава Нацполіціі.

      Кожен поліцейський за допомогою планшета може перевірити кожного громадянина: чи перебуває він в тому місці, яке вказав в інформаційному повідомленні.

      Що таке згода на самоізоляцію?Згідно з рішенням Кабміну, люди які прибувають з-за кордону і з тимчасово окупованих територій повинні підписати згоду на самоізоляцію впродовж 14 днів. Тобто ті українці, які після 6 квітня повертаються додому, повинні два тижні провести в обсервації.

      За порушення режиму чекає адміністративна відповідальність – штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Заробітчани Коронавірус COVID-19 Держприкордонслужба Карантин в Україні 2020 Ігор Клименко Поліція Новини України
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