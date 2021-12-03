Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист и народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко. По его словам, то, какую роль играет генпрокурор в соответствующих делах, будет видно только по результатам ее работы.

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Сергей Лещенко рассказал, что слышал разные версии того, почему Ирина Венедиктова решила заявить об активизации 200 дел "с орбиты влиятельного человека".

Вероятные версии относительно заявления Венедиктовой

Одна из версий – Венедиктова, по словам журналиста, хотела показать свою командную игру.

Когда окружение Владимира Зеленского демонстрирует отсутствие лояльности к Ринату Ахметову и готовность идти на конфликт – она тоже решила таким образом показать, что является частью команды.

Я слышал и другую версию, что таким образом сыграла двойную игру. Она (Венедиктова – 24 канал) будто анонсировала эти дела, но не анонсировала никаких подозрений – только то, что будет пересматривать процессуальные решения в 200 процессах. Сергей Лещенко Журналист, народный депутат VIII созыва

Лещенко считает, что генпрокурор создает почву для олигарха говорить, что это дело политическое. Ведь в ее заявлении содержится политический контекст.

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