Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст та народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко. За його словами, те, яку роль грає генпрокурорка у відповідних справах, буде видно тільки за результатами її роботи.

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Сергій Лещенко розповів, що чув різні версії того, чому Ірина Венедіктова вирішила заявити про активізацію 200 справ "з орбіти впливової людини".

Ймовірні версії щодо заяви Венедіктової

Одна з версій – Венедіктова, за словами журналіста, хотіла показати свою командну гру.

Коли оточення Володимира Зеленського демонструє відсутність лояльності до Ріната Ахметова та готовність іти на конфлікт – вона теж вирішила у такий спосіб показати, що є частиною команди.

Я чув й іншу версію, що таким чином зіграла подвійну гру. Вона (Венедіктова – 24 канал) ніби анонсувала ці справи, але не анонсувала жодних підозр – лише те, що буде переглядати процесуальні рішення у 200 провадженнях. Сергій Лещенко Журналіст, народний депутат VIII скликання

Лещенко вважає, що генпрокурорка створює підгрунтя для олігарха казати, що це справа політична. Адже в її заяві міститься політичний контекст.

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