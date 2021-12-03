Про це в ефір 24 каналу розповів журналіст та народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко. У відповідь на запитання про те, за що взялася Венедіктова, він припустив: "Думаю, що ключове було б розслідувати справу "Роттердам+".

До теми Понад 200 справ на мільярди гривень: Венедіктова "передала привіти" Ахметову

"Роттердам+" – на фінішній прямій

За словами Сергія Лещенка, відповідна справа перебуває на фінішній прямій, потрібно лише закінчити слідство і передати її до суду.

Все решта – це більш гіпотетично. Можливо, в деяких справах фігурує якийсь менеджмент цього олігарха, а в якихось – його підлеглі. Важливо, щоб у справі ("Роттердам+" – 24 канал), яка вже на фінішній прямій, була поставлена крапка. Сергій Лещенко Журналіст та народний депутат VIII скликання

Водночас саме від генпрокурорки, за словами журналіста, залежить, яким буде старший прокурор у справі "Роттердам+", тому що вона його призначає. Наразі старший прокурор не хоче йти до суду з відповідною справою.

"Сторона Ахметова намагається закрити справу не розглядаючи по суті, а просто винести рішення про її закриття до передачі в суд на досудовому слідстві. Це найгірше і цього ми маємо уникнути", – наголосив Сергій Лещенко.

Сторона Ахметова може використати заяву Венедіктової

Окрім того, він додав, що через заяву Венедіктової таки є певні ризики – сторона Ахметова може використовувати її як аргумент, що на них чинився політичний тиск.

Важливо було діяти справами, а не словами. З її боку – теж в неї всі козирі на руках. Сергій Лещенко Журналіст та народний депутат VIII скликання

На думку Сергія Лещенка, якщо генпрокурорка зможе розслідувати висячі десятиліттями справи, це буде дуже добре, але чи призведе це до встановлення істини, чи це був просто піар – найбільш тонке місце.

Лещенко про заяву Венедіктової: дивіться відео

Що відомо про заяву Венедіктової