Виллы стоят 104 миллиона франков – более 2,8 миллиарда гривен. Такую сумму Ахметов-младший потратил на недвижимость в течение 3 месяцев.

Заметьте Расследованию "Роттердам+" 5 лет: дело блокируют в угоду Ахметову

По данным Le Temps, Ахметов-младший приобрел 2 соседних участка в Колонж-Беллеров (кантон Женева). Их общая площадь составляет 20 тысяч квадратных метров.

Ахметов приобрел виллу во Франции