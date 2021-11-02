Вілли коштують 104 мільйони франків – понад 2,8 мільярда гривень. Таку суму Ахметов-молодший витратив на нерухомість упродовж 3 місяців.
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За даними Le Temps, Ахметов-молодший придбав 2 сусідні ділянки у Колонж-Беллерів (кантон Женева). Їхня загальна площа становить 20 тисяч квадратних метрів.
Ахметов придбав віллу у Франції
- У січні 2020 року світові ЗМІ повідомили, що Ахметов-старший придбав віллу на Лазурному узбережжі Франції.
- Нерухомість коштувала 220 мільйонів євро.
- Вілла, яку придбав Ахметов, належить до переліку найдорожчих у світі. Раніше маєток належав бельгійському королю Леопольду ІІ.
- Сусідами Ахметова-старшого стали одіозний олігарх Дмитро Фірташ та очільник адміністрації Януковича Сергій Льовочкін.
- Місцеві легенди також свідчать, що у домі Фірташа колись мешкав письменник Сомерсет Моем.
- Помешкання Льовочкіна колись належало родині підприємців, які спеціалізувалися на морських вантажних перевезеннях. А згодом перейшло у власність до німецьких промисловців, які займалися виготовленням зброї.