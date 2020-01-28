Ахметов придбав надрозкішну віллу у Франції: його сусідами стали ФІрташ і Льовочкін

Український мільярдер Рінат Ахметов придбав на Лазурному узбережжі Франції віллу за 220 мільйонів євро. Ситуація ще є й цікавою тому, що його сусідами стануть одіозний олігарх Дмитро Фірташ і очільник адміністрації Януковича Сергій Льовочкін.

Напередодні з’явилася інформація, що найбагатша людина України Рінат Ахметов придбав маєток на Лазурному березі у Франції. Куплений олігархом будинок входить до переліку найдорожчих у світі.

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За словами екснардепа Сергія Лещенка, новими сусідами Ахметова стануть голова адміністрації президента Януковича та колишній "регіонал" Сергій Льовочкін і український олігарх Дмитро Фірташ.

Лещенко у своєму телеграм-каналі підкреслив, до будинків Львочкіна та Фірташа від Villa Les Cedres, яку придбав Ахметов, можна дійти пішки. І ці маєтки також розташовуються у містечку Сен-Жан-Кап-Ферра.

Він додав, що палац Ахметова раніше належав бельгійському королю Леопольду ІІ. А у віллі Фірташа, за легендою, раніше нібито жив письменник Сомерсет Моем.

І якщо Фірташ вже давно не може вирватися в свій будинок, тому що очікує в Австрії на рішення щодо екстрадііі в США, то Льовочкін регулярно відвідує свою віллу,

– зауважив Лещенко.

У 2016 році колишній парламентар писав, що будинок Фірташа коштує 49 мільйонів євро. Має він сад, басейн і тенісний корт.

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Будинок Фірташа у містечку у Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурному узбережжі у Франції: дивіться відео

Щодо французького помешкання Льовочкіна, то воно розташовується фактично за парканом. Спочатку цей будинок належав родині підприємців, що спеціалізувалися на морських вантажних перевезеннях, потім – німецьким промисловцям, які займаються виготовленням зброї. А декілька років тому він у руках Льовочкіна. Також йому тут належить одразу п’ять земельних ділянок, об’єднаних однією територією та поштовою адресою. Вартість усього цього становить 40 мільйонів євро.

Будинок Львочкіна у містечку у Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурному узбережжі у Франції: дивіться відео

Де розміщуються французькі маєтки Ахметова, Львочкіна, Фірташа

Що відомо про Дмитра Фірташа? Це впливовий український олігарх, бізнесмен і політик. Є співвласник скандального "Надра Банку". У 2010 році фінансував президентську кампанію Віктора Януковича, мав політичне протистояння з Юлією Тимошенко. Після Революції Гідності живе в столиці Австрії – Відні. Проти нього відкрито кримінальні провадження за звинуваченням у корупції – у США; через це суд його позбавили активів у Таджикистані. Сам олігарх заперечує ці звинувачення як "абсурдні" та "політично мотивовані".



У березні 2014 року його затримали власне у Відні. Але за деякий час випустили під заставу в 174 мільйони доларів. З того часу він протягом 4,5 років оскаржував екстрадицію до США. Федеральні прокурори Північного округу Іллінойсу стверджують, що Дмитро Фірташ допомагав у підкупі індійських чиновників, щоб отримати вигідну угоду про видобуток титану для Boeing. Також Генеральний прокурор США Джефф Сешнс стверджував, що Фірташ діяв, як "прямий агент Кремля" у схемі зняття грошей з перепродажу природного газу між російською фірмою "Газпром" та Україною.

Що відомо про Сергія Льовчкіна? Це український політичний та державний діяч. Є народним депутатом Верховної ради VIII скликання. У тій Раді він представляв "Опозиційний блок". Має звання доктора економічних наук. З 25 лютого 2010 по 17 січня 2014, на думку журналу "Корреспондент", посідав 3-тє місце в рейтингу ста найвпливовіших українців. Його сестра Юлія Львочкіна у Раді VIII скликання представляла "Опозиційний блок", а нинішній раді є нардепом від "Опозиційної платформи – За життя".



Льовочкін є одним із співвласників телеканалу "Інтер". Ще одна частина акцій мовника належать Фірташу. Свого часу потрапив у скандал із купівлею 100 акцій "Укртелекому" на номінальну суму 25 гривень.



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