Сын Блинкена решил стать Зеленским: как Байдены угощали детей конфетами к Хэллоуину

Президент США с первой леди накануне Хэллоуина решил поздравить детей с праздником. К супругам Байденам, Джозефу и Джилл, подошел за подарком, в частности, сын Блинкена. Он был в образе президента Украины.

В понедельник вечером, 30 октября, в Белом доме состоялась ежегодно вечеринка в честь Хэллоуина. Отметим, что американский лидер был в привычном для себя деловом костюме, а первая леди Джилл Байден превратилась в кошку.

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Жуткая вечеринка в Белом доме

Отметим, что это мероприятие в администрации Байдена, которую украсили в хэллоуинском стиле, имели возможность посетить дети американских чиновников и влиятельных деятелей Соединенных Штатов.

В частности, пришли на праздник супруги Блинкенов со своими двумя детьми. Как известно, сейчас Энтони Блинкен занимает должность главы Государственного департамента США – главного внешнеполитического ведомства страны.

Его сын был одет в свитшот и брюки цвета хаки. Сходство этой одежды с популярным образом президента Украины Владимира Зеленского было узнать нетрудно.



Сын Блинкена был в образе Зеленского / Скриншот с видео

Отметим, что в такой одежде в прошлом году глава нашего государства посещал Соединенные Штаты Америки и встречался с Джозефом Байденом. Важно, что тогда был первый визит Зеленского за границу с начала полномасштабного вторжения.



Зеленский в одежде цвета хаки шагает вместе с Байденым в США / Фото Associated Press

Отметим, что Хэллоуин – это один из самых популярных праздников в Соединенных Штатах Америки, который празднуют в ночь на 1 ноября и накануне этой даты. Вечеринка по случаю Хэллоуина каждый год проходит в Белом доме – это уже стало традицией.

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В последние годы Хэллоуин становится все более популярным в Украине, хотя существует немало стереотипов, связанных с ним. В то же время 24 Канал писал о сериалах, которые нужно обязательно просмотреть в период этих праздничных дней.