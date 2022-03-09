Актуально Вражеские подразделения информационной борьбы пытаются подорвать доверие к украинским властям
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Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. Многие иностранные добровольцы уже присоединились к рядам ВСУ. В частности, воевать с захватчиками приехал сын депутата британского парламента Бен Грант.
Актуально Вражеские подразделения информационной борьбы пытаются подорвать доверие к украинским властям
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