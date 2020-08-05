Сын экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаев купил остров в Италии: власти могут отменить продажу
Власти Италии изучают, при каких обстоятельствах сын бывшего владельца "Мотор Сич" Александр Богуслаев купил остров Галлинари, расположенный у берегов итальянской Лигурии. Решение о продаже острова могут отменить.
Почему продажу острова могут отменить
Последнее слово в продаже острова магнату Богуслаеву, вероятно, еще не сказано, сообщает Corriere Della Sera.
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Лигурийский остров в форме черепахи является природным заповедником с 1989 года и может иметь определенные ограничения. Если это подтвердят, то государство будет иметь приоритетное право на его покупку.
Компетентные органы министерства изучают документы, существующие ограничения и наши приоритетные права,
– сказал министр культурного наследия Дарио Франческини.
По словам мэра города Албенга Риккардо Томатиса, остров очень важен для министерства и для прибрежных муниципалитетов этого района с туристической точки зрения. Поэтому нужно изучить все процедурные аспекты продажи.
Чего боится Италия
- После того, как стало известно о приобретении острова Богуслаевым, в Италии стали высказывать опасения относительно превращения его в закрытую зону.
- Итальянцы говорят, что Галлинари доступен для всех, кто имеет лодку или деньги его снять.
- Власти обещают сделать все, чтобы островом и в дальнейшем могли наслаждаться все желающие.
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Что известно об острове Галлинари?
Он расположен в 1,5 километра от материка, между городами Альбенда и Алассио. Ширина и длина острова – меньше, чем полкилометра. Остров поднимается над уровнем моря на высоту 87 метров.
В давние времена он принадлежал католической церкви, последние 150 лет – состоятельным владельцам промышленных предприятий и банкирам.
Александр Богуслаев приобрел его у 9 пьемонтских и лигурийских семей, которые совместно владели Галлинари в течение более 40 лет.