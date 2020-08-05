Власти Италии изучают, при каких обстоятельствах сын бывшего владельца "Мотор Сич" Александр Богуслаев купил остров Галлинари, расположенный у берегов итальянской Лигурии. Решение о продаже острова могут отменить.

Почему продажу острова могут отменить

Последнее слово в продаже острова магнату Богуслаеву, вероятно, еще не сказано, сообщает Corriere Della Sera.

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Лигурийский остров в форме черепахи является природным заповедником с 1989 года и может иметь определенные ограничения. Если это подтвердят, то государство будет иметь приоритетное право на его покупку.

Компетентные органы министерства изучают документы, существующие ограничения и наши приоритетные права,

– сказал министр культурного наследия Дарио Франческини.

По словам мэра города Албенга Риккардо Томатиса, остров очень важен для министерства и для прибрежных муниципалитетов этого района с туристической точки зрения. Поэтому нужно изучить все процедурные аспекты продажи.

Чего боится Италия

После того, как стало известно о приобретении острова Богуслаевым, в Италии стали высказывать опасения относительно превращения его в закрытую зону.

Итальянцы говорят, что Галлинари доступен для всех, кто имеет лодку или деньги его снять.

Власти обещают сделать все, чтобы островом и в дальнейшем могли наслаждаться все желающие.

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