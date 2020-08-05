Влада Італії вивчає, за яких обставин син колишнього власника"Мотор Січ" Олександр Богуслаєв купив острів Галлінара, розташований біля берегів італійської Лігурії. Рішення про продаж острова можуть скасувати.

Чому продаж острова можуть скасувати

Останнє слово у продажі острова магнату Богуслаєву, ймовірно, ще не сказане, повідомляє Corriere Della Sera.

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Лігурійський острів у формі черепахи є природним заповідником з 1989 року та може мати певні обмеження. Якщо це підтвердять, то держава матиме пріоритетне право на його купівлю.

Компетентні органи міністерства вивчають документи, наявні обмеження і наші пріоритетні права,

– сказав міністр культурної спадщини Даріо Франческіні.

За словами мера міста Альбенга Ріккарда Томатіса, острів дуже важливий для міністерства і для прибережних муніципалітетів цього району з туристичного погляду. Тому потрібно вивчити всі процедурні аспекти продажу.

Чого боїться Італія

Після того, як стало відомо про придбання острова Богуслаєвим, в Італії стали висловлювати побоювання щодо перетворення його на закриту зону.

Італійці кажуть, що Галлінара доступний для всіх, хто має човен чи гроші його винайняти.

Влада обіцяє зробити все, аби островом й надалі могли насолоджуватися всі охочі.

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Важливо! Раніше Син екс-власника компанії "Мотор Січ" Олександр Богуслаєв придбав острів біля берегів італійської Лігурії за 10 мільйонів євро.