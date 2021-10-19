Сын Шефира и бизнес-партнер Тищенко: помощники депутатов получают миллионы из бюджета

Народный депутат – человек серьезный и занятой. С работой на округе, участием в совещаниях, законопроектами, правками и эфирами ему самому не справиться, поэтому нужна помощь.

Каждый украинский нардеп имеет право набирать себе помощников. В общем – максимум 3 десятка.

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Почему на самом деле становятся помощниками депутатов

Эти помощники могут работать на общественных началах – по сути, как волонтеры. Например, ну очень человек верит в идеи, которые продвигает народный депутат Николай Галушко и ужасно хочет приобщиться к реализации этих гениальных и прорывных для страны проектов.

Правда, чаще всего эту опцию используют только ради удостоверения. Что оно дает? В воображении самих помощников народных депутатов – чуть ли не абсолютную власть и безнаказанность. Коротенький дайджест новостей:

Сентябрь 2020 года. Помощника бывшего "слуги народа" Александра Юрченко поймали на получении взятки за якобы продвижение "правильного" законопроекта.

Июль 2021 года. Помощника "слуги" Георгия Мазурашу также разоблачили на вымогательстве взятки. По данным следствия, он требовал и получил от волонтера 5 700 долларов неправомерной выгоды за оказание влияния на должностных лиц Департамента градостроительного комплекса и земельных отношений Черновицкого городского совета.

Теперь понятнее, что дает удостоверение? Что забавно, сам Мазурашу о своих помощниках сейчас говорит такое: "Я когда на округе, ибо в основном там помощники, мы собираемся, чаевничаем, общаемся на разные темы – что мы можем сделать для округа".



Георгий Мазурашу интересно отзывается о своих помощниках / Фото из Фейсбука Мазурашу

Однако есть и те помощники, которые получают деньги налогоплательщиков. Вот тут начинается самое интересное, потому что это ведь уже про деньги, а их любят все.

Учитывая то, что у каждого депутата есть родственники, бизнес-партнеры и друзья, которые с радостью записываются в помощники, то судьба этих денег вполне определена.

Кому платить и сколько – решает сам нардеп. Так же как и то, чем будет заниматься его помощник: планировать график, писать депутатские запросы, организовать приемы граждан или просто готовить двойной эспрессо со сливками без сахара.

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Каждому депутату на выплату помощникам предусмотрена определенная сумма из бюджета. Ежегодно она является разной, потому что привязана к прожиточному минимуму. В 2021 году она составляет почти 740 тысяч гривен. Уж совсем интересно стало, правда?

Николай Тищенко

За неполных 2 года рекордсмен импровизированного рейтинга Николай Тищенко заплатил своему помощнику 1 100 000 гривен. Это примерно по 45 тысяч гривен в месяц.



Николай Тищенко заплатил своему помощнику более миллиона гривен / Фото "Слуги народа"

Миллион бюджетных гривен получил бизнес-партнер Тищенко – Александр Ситак. Вообще, компаньонами этого депутата является едва ли не вся семья Ситаков.

Вот Александр, например, сейчас является совладельцем ресторана "Ришелье" вместе с женой Тищенко Аллой Барановской, на которую нардеп переписал весь свой бизнес после получения мандата. Брат Александра тоже совместно с Барановской владеет рестораном "Велюр".

Годы совместного труда, похоже, очень сблизили мужчин. Настолько, что и быт у них стал отчасти общим. Так, например, квартира в очень дорогом жилом комплексе, где живет Тищенко с семьей, принадлежит Виталию Ситаку. Это касается и паркомест, где нардеп и его жена оставляют свои машины.

Когда в квартире Ситаков Тищенко надоедает сидеть, он едет в их дом в Киеве, где выращивает помидоры, огурчики, празднует и дефилирует по двору в нижнем белье.

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Можно ли это считать помощью народному депутату? Теоретически да. Вероятно, так подумал и сам нардеп, поэтому и решил оформить отношения официально – вручил партнеру Ситаку удостоверение помощника народного депутата и теперь платит ему ежемесячно по 20 минимальных пенсий.

Сын Сергея Шефира

Никита Шефир – сын первого помощника и ближайшего соратника президента Сергея Шефира. В его соцсетях отчетливо заметны признаки стендап комика. Однако в 2020 году он зарегистрировался как ФЛП с видами деятельности "рестораны и услуги по доставке продуктов".

Где-то в перерывах между этими активностями Никита Шефир находит время для помощи нардепу от "слуг" Юрию Киселю. Он вовсе не чужой ни для семьи Владимира Зеленского, ни для семьи Шефира.



Юрий Кисель не чужой семье Шефира / Фото "Слуги народа"

Когда Зеленский решил временно-пожизненно перебраться на государственную дачу, то свое имение и землю в Иванковичах продал жене Киселя. К слову, за довольно фантастическую сумму. Это поместье расположено по соседству с Шефирами.

Сколько получает сын Шефира

Чувствуете, насколько близким должен быть нардеп к этим семьям? Так, как не взять соседского парнишку в помощники? Теперь Никита Шефир получает регулярные выплаты из бюджета.

Суммы бывают разными, но чаще всего это 24 тысячи гривен в месяц, а также периодические надбавки в несколько десятков тысяч гривен.

За 2 неполных года Шефир заработал в Верховной Раде уже почти 600 тысяч гривен. Одна беда – мы никогда не встречали младшего Шефира в парламенте, хотя часто там бываем.

Мы решили позвонить Никите и спросить, что же он делает. Однако, похоже, он и сам не очень знает.

3 помощника. На каждого раскинуты обязанности. Вы можете спрашивать об этом непосредственно у Юрия Киселя,

– заявил сын Шефира.

Андрей Холодов

"Слуга народа" Андрей Холодов сразу с приходом в Верховную Раду взял помощницей Лесю Васильченко – бизнес-партнершу своей жены Екатерины Шаховской.

Женщины являются соучредителями компании, которая занимается арендой недвижимости. Также сейчас Васильченко является одной из совладельцев компании, которой ранее владела Шаховская.

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За 2 года в парламенте Холодов заплатил Васильченко более 700 тысяч гривен бюджетных денег. Ну по крайней мере так работают те помощники, которых мы знаем лично.

Как это сочетается? В чем помощь? За что 700 тысяч гривен? Бизнесвумен – синоним к слову "занята", а помощник нардепа – это непрерывные эфиры, бумаги и заседания.

О помощниках Владимира Тимофейчука, Марины Никитиной и Василия Нимченко – смотрите в полном выпуске программы "Наші гроші".