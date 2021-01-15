Дональд Трамп-младший предложил Илону Маску создать социальную сеть, которая не будет блокировать аккаунт Дональда Трампа-старшего. Это якобы должно помочь "спасти свободу слова".

Маск сможет создать беспристрастную социальную сеть. Об этом Трамп-младший написал в своем аккаунте в инстаграме.

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Если Маск может отправлять людей в космос, я уверен, что он сможет создать беспристрастную социальную сеть. Думаю, есть много американцев, которые искренне поддержали бы это,

– отметил Трамп-младший.

Пока Маск не отреагировал на просьбу. Однако недавно он заметил: многие люди недовольны тем, что крупные технологические компании являются арбитрами свободы".

Что было раньше

6 января в Вашингтоне сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия. Там как раз заседал Конгресс, который должен был объявить о победе на выборах президента США Джо Байдена.

Действия мятежников Байден назвал "внутренним терроризмом".

Вскоре после этого для Трампа-старшего наступила "эра блокировки".

Аккаунты Трампа заблокировали в таких социальных сетях: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest и Spotify.