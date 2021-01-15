Дональд Трамп-молодший запропонував Ілону Маску створити соціальну мережу, яка не блокуватиме акаунт Дональда Трампа-старшого. Це нібито має допомогти "врятувати свободу слова".

Маск зможе створити неупереджену соціальну мережу. Про це Трамп-молодший написав у своєму акаунті в інстаграмі.

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Якщо Маск може відправляти людей у космос, я впевнений, що він зможе створити неупереджену соціальну мережу. Думаю, є багато американців, які б щиро підтримали це,

– наголосив Трамп-молодший.

Наразі Маск не відреагував на прохання. Однак нещодавно він зауважив: багато людей невдоволені тим, що "великі технологічні компанії є арбітрами свободи".

Що було раніше

6 січня у Вашингтоні прихильники Трампа штурмували будівлю Капітолію. Там саме засідав Конгрес, який мав оголосити про перемогу на виборах президента США Джо Байдена.

Дії бунтівників Байден назвав "внутрішнім тероризмом".

Невдовзі після цього для Трампа-старшого настала "ера блокування".

Акаунти Трампа заблокували у таких соціальних мережах: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest та Spotify.