Син Трампа просить Маска створити соцмережу, яка не блокуватиме його батька
Дональд Трамп-молодший запропонував Ілону Маску створити соціальну мережу, яка не блокуватиме акаунт Дональда Трампа-старшого. Це нібито має допомогти "врятувати свободу слова".
Маск зможе створити неупереджену соціальну мережу. Про це Трамп-молодший написав у своєму акаунті в інстаграмі.
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Якщо Маск може відправляти людей у космос, я впевнений, що він зможе створити неупереджену соціальну мережу. Думаю, є багато американців, які б щиро підтримали це,
– наголосив Трамп-молодший.
Наразі Маск не відреагував на прохання. Однак нещодавно він зауважив: багато людей невдоволені тим, що "великі технологічні компанії є арбітрами свободи".
Що було раніше
- 6 січня у Вашингтоні прихильники Трампа штурмували будівлю Капітолію. Там саме засідав Конгрес, який мав оголосити про перемогу на виборах президента США Джо Байдена.
- Дії бунтівників Байден назвав "внутрішнім тероризмом".
- Невдовзі після цього для Трампа-старшого настала "ера блокування".
- Акаунти Трампа заблокували у таких соціальних мережах: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest та Spotify.
- Окрім того, після інавгурації Байдена довічно заблокують акаунт Трампа у Snapchat.
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