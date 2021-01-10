Цзэдун, Ленин и Сталин улыбаются, – сын Трампа о блокировании твиттер-страницы своего отца
Сын действующего президента США Дональд Трамп младший раскритиковал Twitter за блокировку учетной записи своего отца.
Заявление сына Трампа
По мнению Трампа младшего, свобода слова в США мертва и контролируется "сильными левыми". Об этом информирует Newsdol.
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Мир смеется над Америкой, а Цзэдун, Ленин и Сталин улыбаются. Большие технологические компании могут цензурировать президента? Свобода слова в США умерла и захвачена левыми силами,
– заявил Трамп.
Сын президента предположил, что администрация социальной сети может вскоре заблокировать и его аккаунт.
Что известно о блокировании Трампа в соцсетях
- После трагических событий в Вашингтоне учетные записи действующего президента США Дональда Трампа в фейсбуке и инстаграме заблокировали минимум на 2 недели.
- 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа.
Беспорядки в Вашингтоне: коротко
- В день утверждения победы Джо Байдена на президентских выборах 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса.
- Полиция смогла очистить дом Капитолия от протестующих.
- Во время столкновений погибли 4 протестующих и 1 полицейский.
- 68 человек задержали правоохранители.
- Трампа обвиняют в подстрекательстве к насилию.
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