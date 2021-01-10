Сын действующего президента США Дональд Трамп младший раскритиковал Twitter за блокировку учетной записи своего отца.

Заявление сына Трампа

По мнению Трампа младшего, свобода слова в США мертва и контролируется "сильными левыми". Об этом информирует Newsdol.

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Мир смеется над Америкой, а Цзэдун, Ленин и Сталин улыбаются. Большие технологические компании могут цензурировать президента? Свобода слова в США умерла и захвачена левыми силами,

– заявил Трамп.

Сын президента предположил, что администрация социальной сети может вскоре заблокировать и его аккаунт.

Что известно о блокировании Трампа в соцсетях

После трагических событий в Вашингтоне учетные записи действующего президента США Дональда Трампа в фейсбуке и инстаграме заблокировали минимум на 2 недели.

9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа.

Беспорядки в Вашингтоне: коротко