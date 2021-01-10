Цзедун, Ленін і Сталін посміхаються, – син Трампа про блокування твітер-сторінки свого батька
Син чинного президента США Дональд Трамп молодший розкритикував Twitter за блокування облікового запису свого батька.
Заява сина Трампа
На думку Трампа молодшого, свобода слова в США є мертвою та контролюється "сильними лівими". Про це інформує Newsdol.
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Світ сміється над Америкою, а Цзедун, Ленін і Сталін посміхаються. Великі технологічні компанії можуть цензурувати президента? Свобода слова в США померла й захоплена лівими силами,
– заявив Трамп.
Син президента припустив, що адміністрація соціальної мережі може незабаром заблокувати і його акаунт.
Що відомо про блокування Трампа у соцмережах
- Після трагічних подій у Вашингтоні облікові записи чинного президента США Дональда Трампа у фейсбуці та інстаграмі заблокували щонайменше на 2 тижні.
- 9 січня Twitter назавжди заблокував акаунт Дональда Трампа.
Заворушення у Вашингтоні: коротко
- В день затвердження перемоги Джо Байдена на президентських виборах 6 січня прихильники Трампа увірвалися в будівлю Конгресу.
- Поліція змогла очистити будинок Капітолія від протестувальників.
- Під час сутичок загинули 4 протестувальники та 1 поліцейський.
- 68 людей затримали правоохоронці.
- Трампа звинувачують у підбуренні до насильства.
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