Син чинного президента США Дональд Трамп молодший розкритикував Twitter за блокування облікового запису свого батька.

Заява сина Трампа

На думку Трампа молодшого, свобода слова в США є мертвою та контролюється "сильними лівими". Про це інформує Newsdol.

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Світ сміється над Америкою, а Цзедун, Ленін і Сталін посміхаються. Великі технологічні компанії можуть цензурувати президента? Свобода слова в США померла й захоплена лівими силами,

– заявив Трамп.

Син президента припустив, що адміністрація соціальної мережі може незабаром заблокувати і його акаунт.

Що відомо про блокування Трампа у соцмережах

Після трагічних подій у Вашингтоні облікові записи чинного президента США Дональда Трампа у фейсбуці та інстаграмі заблокували щонайменше на 2 тижні.

9 січня Twitter назавжди заблокував акаунт Дональда Трампа.

Заворушення у Вашингтоні: коротко