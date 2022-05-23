Сын Владимира Жириновского не намерен продолжать работу своего отца. Он сменил имя и хочет жить вне России.

Один из самых одиозных и ярых поклонников Путина Владимир Жириновский не смог пережить COVID-19. Политика не выручила даже российская вакцина.

Читайте также Приговорены к пожизненному: российскому оккупанту Шишимарину объявили приговор за убийство гражданского

Планы сына Жириновского

Сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев не собирается идти по пути отца. Он решил наслаждаться жизнью вне России, которая уверенно шагает к своему краху.

Лебедев решил сменить фамилию, имя и отчество. Согласно документам, он теперь Давид Александрович Гарсия. Сын Жириновского намерен бежать в Испанию, где у него много элитной недвижимости.

Таким образом он решил воспользоваться капиталами, которые его отец нажил, работая клоуном на российском телевидении и политической арене. Получив большое наследство, сын Жириновского будет наслаждаться спокойной обеспеченной жизнью в хорошем климате, а россиянам не останется ничего другого, как страдать из-за санкций и войны против Украины.

Новости России: коротко о последних событиях

Выпускница одной из школ в Дагестане решила громко заявить о своей антивоенной позиции. Когда микрофон перешел в ее руки, она сказала "Нет войне, свободе Украины, Путин – черт". Впоследствии ее заставили принести извинения на видео, к тому же заставили ее мать. Кроме того, женщина объяснила поступок дочери стрессом и заявила, что поддерживает так называемую "спецоперацию" в Украине.

Стало известно, что после начала войны против Украины на российского диктатора Владимира Путина было совершено покушение. Убить его хотели представители Кавказа, но, к сожалению, удачи не было.

Российский "Аэрофлот" страдает из-за нехватки запчастей. Для того чтобы иметь на ходу хоть какие-то самолеты, кафиры начали разбирать часть собственных судов. Это решение временное – самолеты нуждаются в постоянном уходе и ремонте, поэтому все мощи кафиров в конечном счете терпят фиаско. На собственное производство запчастей рашистам надеяться не приходится.

Смотрите также – Жирохов оценил, пойдет ли Беларусь на Волынь: видео