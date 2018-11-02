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      Сын кумы Порошенко возглавил госкомпанию "Украгролизинг": что о нем известно

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      Андрей Билозир (слева)
      Андрей Билозир (слева) / Фото из свободных сетей

      Андрей Билозир стал исполняющим обязанности гендиректора национальной акционерной компании "Украгролизинг". Чиновник является сыном украинской певицы, нардепа (БПП) и экс-министра культуры Оксаны Билозир. Артистка в свою очередь является кумой президента Петра Порошенко.

      Об этом свидетельствует распоряжение Кабинета министров от 31 октября.

      Андрею Билозиру 36 лет. Учился в львовской школе №4. В 1998 году переехал в Киев и закончил обучение в гимназии №117 им. Леси Украинки.

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      Андрій Білозір Оксана Білозір Петро Порошенко кумівство
      Оксана Билозир вместе с Виктором Ющенко являются крестными родителями дочерей президента Евгении и Александры Порошенко

      Высшее образование Андрей Билозир получил в 2005 году в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко на факультете международного права. Он получил степень магистра по специальности "юрист-международник, переводчик английского языка".

      В 2003 году проходил стажировку в Оттаве как помощник депутата парламента Канады Питера Голдринга. В 2004 году был участником программы YLP (программа будущих лидеров) в Вашингтоне.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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