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      Син куми Порошенка очолив держкомпанію "Украгролізинг": що про нього відомо

      838 Читать новость на русском
      Андрій Білозір (ліворуч)
      Андрій Білозір (ліворуч) / Фото з вільних мереж

      Андрій Білозір став виконувачем обов'язків гендиректора національної акціонерної компанії "Украгролізинг". Посадовець є сином української співачки, нардепа (БПП) і екс-міністра культури Оксани Білозір. Артистка у свою чергу є кумою президента Петра Порошенка.

      Про це свідчить розпорядження Кабінету міністрів від 31 жовтня.

      Андрієві Білозіру 36 років. Навчався у львівській школі №4. У 1998 році переїхав до Києва і закінчив навчання в гімназії №117 ім. Лесі Українки.

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      Андрій Білозір Оксана Білозір Петро Порошенко кумівство
      Оксана Білозір разом із Віктором Ющенком є хрещеними батьками доньок президента Євгенії та Олександри Порошенко

      Вищу освіту Андрій Білозір здобув у 2005 році в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на факультеті міжнародного права. Він отримав ступінь магістра за спеціальністю "юрист-міжнародник, перекладач з англійської мови".

      У 2003 році проходив стажування в Оттаві як помічник депутата парламенту Канади Пітера Голдрінга. У 2004 році був учасником програми YLP (програма майбутніх лідерів) у Вашингтоні.

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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