Син куми Порошенка очолив держкомпанію "Украгролізинг": що про нього відомо
Андрій Білозір став виконувачем обов'язків гендиректора національної акціонерної компанії "Украгролізинг". Посадовець є сином української співачки, нардепа (БПП) і екс-міністра культури Оксани Білозір. Артистка у свою чергу є кумою президента Петра Порошенка.
Про це свідчить розпорядження Кабінету міністрів від 31 жовтня.
Андрієві Білозіру 36 років. Навчався у львівській школі №4. У 1998 році переїхав до Києва і закінчив навчання в гімназії №117 ім. Лесі Українки.
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Оксана Білозір разом із Віктором Ющенком є хрещеними батьками доньок президента Євгенії та Олександри Порошенко
Вищу освіту Андрій Білозір здобув у 2005 році в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на факультеті міжнародного права. Він отримав ступінь магістра за спеціальністю "юрист-міжнародник, перекладач з англійської мови".
У 2003 році проходив стажування в Оттаві як помічник депутата парламенту Канади Пітера Голдрінга. У 2004 році був учасником програми YLP (програма майбутніх лідерів) у Вашингтоні.