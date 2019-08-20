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      Сын Луценко "Саша-Лесоруб" реально контролирует всю лесную отрасль, – блогер Иванов

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      Лесная отрасль
      Лесная отрасль / radiosvoboda.org

      НАБУ заинтересовалось лесозаготовительными предприятиями Александра Луценко, которые появились у него именно в период каденции Юрия Луценко и занимаются вывозом ценных пиломатериалов из Украины в страны ЕС под видом дров.

      В частности речь идет об ООО "ВЕАР", "ГРАНДВУД ГРУПП", "КОМПАНИЯ" ТИМБЕР ТРЕЙД " и другие. Об этом пишет блогер Сергей Иванов.

      Так, согласно данным Сергея Иванова задержание Юрия Грымчака, близкого соратника Юрия Луценко, свидетельствует о существенном уменьшении политического влияния Генпрокурора и его фактическом выбывании из касты "неприкасаемых".

      Соответственно, следует ожидать, что антикоррупционные органы в ближайшее время могут начать расследование относительно деятельности компаний связанных с семьей Луценко, и происхождение их доходов в период пребывания Юрия Луценко на посту Генерального прокурора.

      "Это направление семейного бизнеса (торговля лесом – прим. ред.) возникло именно в период работы Юрия Луценко в ГПУ. Секрет прибыльности данного бизнеса заключается в том, что ценные пиломатериалы вывозятся из Украины под видом дров. То есть эшелоны дров из Украины, попадая в Венгрию, Румынию или Австрию, оказываются ценными породами древесины, из которых производят элитную мебель. И, конечно, правоохранители не очень хотят лезть в генпрокурора гешефты.

      Источники в правоохранительных органах утверждают, что, несмотря на высокую "крышу", вся необходимая информация по бизнесу Александра Луценко уже аккумулирована и ждет отставки его высокопоставленного папы", – говорится в блоге Иванова

      blog_ava
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      Теги: Новости политики ГПУ НАБУ Юрий Луценко Юрий Гримчак
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