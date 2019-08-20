Син Луценка "Саша-Лісоруб" реально контролює всю лісову галузь, – блогер Іванов

НАБУ зацікавилось лісозаготівельними підприємствами Олександра Луценка, які з’явились у нього саме в період каденції Юрія Луценка та займаються вивезенням цінних пиломатеріалів з України до країн ЄС під виглядом дров.

Зокрема мова йде про ТОВ "ВЕАР", "ГРАНДВУД ГРУП", "КОМПАНІЯ" ТІМБЕР ТРЕЙД " та інші. Про це пише блогер Сергій Іванов.

Так, згідно з даними Сергія Іванова затримання Юрія Гримчака, близького соратника Юрія Луценка, свідчить про суттєве зменшення політичного впливу Генпрокурора та його фактичне вибуття із касти "недоторканих".

Відповідно, слід очікувати, що антикорупційні органи в найближчий час можуть почати розслідування щодо діяльності компаній пов’язаних із родиною Луценків та походження їх доходів в період перебування Юрія Луценка на посаді Генерального прокурора.

"Цей напрям сімейного бізнесу (торгівля лісом – прим. ред.) виник саме в період роботи Юрія Луценка в ГПУ. Секрет прибутковості цього бізнесу полягає в тому, що цінні пиломатеріали вивозяться з України під виглядом дров. Тобто ешелони дров з України, потрапляючи до Угорщини, Румунії або Австрії, виявляються цінними породами деревини, з яких виробляють елітні меблі. І, звичайно, правоохоронці не дуже хочуть лізти в генпрокуророві гешефти.

Джерела в правоохоронних органах стверджують, що попри високу "кришу", вся необхідна інформація щодо бізнесу Олександра Луценка вже акумульована і чекає на відставку його високопоставленого тата", – йдеться в блозі Іванова