Сын Порошенко подал скромную декларацию: детали

Народный депутат от БПП и сын Президента Украины Петра Порошенко Алексей задекларировал 500 тысяч гривен доходов в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации министра на сайте НАПК.

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Так, за 2017 год Порошенко-младший получил 246 тысяч 295 гривен заработной платы, а расходы, связанные с депутатской деятельностью – 252 тысячи 825 гривен. Жена Алексея Порошенко Юлия получила 2,381 гривен заработной платы в "МакКинзи и Компания Украина".

На банковских счетах сын президента держит 3,222 евро, 331 тысячу 787 долларов, 108 тысяч 553 гривны. Наличными он хранит 213 тысяч 700 гривен, 41 тысячу 900 долларов, 65 тысяч 500 евро.

Алексей Порошенко задекларировал четыре квартиры в Киеве, которые находятся в общей собственности с матерью Мариной Порошенко. Также указал дом в Виннице, площадью 178,50 квадратных метра, стоимостью 1 миллион 800 тысяч гривен.

В автопарке нардепа есть три автомобиля – ГАЗ-14, 1981 года выпуска, ВMW 320i Cabrio и Land Rover 2013 выпуска.

Жена политика Юлия задекларировала часы марки Breguet и торговую марку "Агрохаб".

Также Алексей Порошенко задекларировал 88 тысяч 521 гривну, которые были в прошлом году потрачены на отдых в Украине.