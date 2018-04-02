Син Порошенка подав скромну декларацію: деталі

Народний депутат від БПП і син Президента України Петра Порошенка Олексій задекларував 500 тисяч гривень доходів у минулому році.

Про це свідчать дані електронної декларації міністра на сайті НАЗК.

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Так, за 2017 рік Порошенко-молодший отримав 246 тисяч 295 гривень заробітної плати, а витрати пов'язані з депутатською діяльністю - 252 тисячі 825 гривень. Дружина Олексія Порошенка Юлія отримала 2,381 гривень заробітної плати у "МакКінзі і Компанія Україна".

На банківських рахунках син президента зберігає 3,222 євро, 331 тисячу 787 доларів, 108 тисяч 553 гривні. Готівкою він зберігає 213 тисяч 700 гривень, 41 тисячу 900 доларів, 65 тисяч 500 євро.

Олексій Порошенко задекларував чотири квартири в Києві, які є у загальній власності з матір'ю Мариною Порошенко. Також вказав будинок у Вінниці, площею 178,50 квадратних метри, вартістю 1 мільйон 800 тисяч гривень.

В автопарку нардепа є три автомобілі – ГАЗ-14, 1981 року випуску, ВMW 320i Cabrio та Land Rover 2013 року випуску.

Дружина політика Юлія задекларувала годинник марки Breguet і торгову марку "Агрохаб".

Також Олексій Порошенко задекларував 88 тисяч 521 гривню, котрі було торік витрачено на відпочинок в Україні.