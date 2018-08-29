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Сын убеждает пленников не отчаиваться, – отец пленного украинского военного

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Богдан Пантюшенко в плену боевиков с 18 января 2015-го
Богдан Пантюшенко в плену боевиков с 18 января 2015-го / 24 канал

Военнослужащий отдельного танкового взвода Богдан Пантюшенко 4-й год находится в плену боевиков, однако не теряет надежду и поддерживает других пленников, рассказывает его отец Валерий Пантюшенко.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для 24 канала: Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного

Освобожденные военные говорили, что Богдан выполнял функции то ли зама, то ли священника. Мол, вселял надежду. Мы отсылали ему с волонтерами религиозную литературу, а он ее зачитывал ребятам и трактовал Священное Писание,
– говорит Пантюшенко.

Сейчас военнослужащего боевики удерживают в Донецком СИЗО. По словам бывших пленников, он набрался терпения и ждет вероятного освобождения под следующие президентские выборы в Украине.

"Говорил, что надо терпеть, и что Господь так не оставит, поэтому не стоит отчаиваться. Другие военные, которые остались в плену, были в худшем морально-психологическом состоянии. А Богдан, говорят, – в лучшем. Как сейчас, не знаю", – прокомментировал отец.

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Теги: Украина – Россия Новости Украины Украинцы в плену РФ заложники
Источник: 24 канал
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