Известно, что на защиту своей родины стал и сын посла Израиля в Украине. Его отец в комментарии СМИ рассказал, что парень получил ранение в ходе боевых действий.
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Служит в "Маглане"
Михаэль Бродский подтвердил, что его сына ранили в Секторе Газа. 21-летнего юношу госпитализировали с осколочными ранениями.
По словам посла, у его сына состояние было не тяжелым, его прооперировали. Сейчас военный находится в больнице в Иерусалиме.
Следует заметить, что сын Бродского служит в спецподразделении "Маглан". Это специальное подразделение Армии обороны Израиля, предназначенное для действий за линией фронта.
Конфликт между Израилем и ХАМАС: последние новости
- Напомним, что 7 октября палестинские боевики напали на Израиль. Они били по нему ракетами, убивали мирное население и захватывали в плен гражданских.
- В ответ Тель-Авив начал контртеррористическую операцию. Сначала израильские войска сначала вытеснили террористов со своей территории, а затем начали уничтожать их уже в Секторе Газа.
- Так, Армии обороны удалось окружить Газу и разделить анклав на две части.
- 13 ноября Израиль заявил, что ХАМАС "потерял контроль" над Сектором Газа.
- 22 декабря Совбез ООН большинством голосов одобрил резолюцию с призывами к прекращению огня между сторонами конфликта. За проголосовали все страны – члены. Воздержались только США и Россия.
- Следует заметить, что евреям и палестинцам удалось договориться о нескольких гуманитарных пауз, во время которых происходили обмены пленными.
- Одним из последствий конфликта войны в Газе стало усиление напряженности между союзниками Израиля и сторонниками ХАМАС. Так, йеменские хуситы заявили, что будут атаковать гражданские суда в Красном море, которые связаны с Израилем или его партнерами, пока огонь в Газе не утихнет.
- Тогда США и Великобритания ударили по военным объектам хуситов. Самые большие два удара произошли 12 января и 4 февраля.
- В ответ хуситы пообещали месть. Они не планируют останавливаться.