Відомо, що на захист своєї батьківщини став і син посла Ізраїлю в Україні. Його батько у коментарі ЗМІ розповів, що хлопець зазнав поранення у ході бойових дій.

Дивіться також Помста за перші дні війни, – Ігнат відреагував на удари по нафтових заводах у Росії

Служить у "Маглані"

Міхаель Бродський підтвердив, що його сина поранили у Секторі Гази. 21-річного юнака госпіталізували з осколковими пораненнями.

Довідка: Міхаель Бродській обіймає посаду посла Ізраїлю в Україні з 2021 року.

За словами посла, у його сина стан був не важким. Його прооперували. Наразі військовий перебуває в лікарні в Єрусалимі.

Слід зауважити, що син Бродського служить у спецпідрозділі "Маглан". Це спеціальний підрозділ Армії оборони Ізраїлю, призначений для дій за лінією фронту.

Конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС: останні новини