Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону натякнув, що "бавовни" у Росії на заводах – це відповідь України, зокрема на перші дні повномасштабного вторгнення, передає 24 Канал.

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Чому "бавовни" у Росії можливі

Спершу військовий пояснив, як так стається, що російська "могутня" ПВО допускає удари по стратегічних об'єктах на своїй території. За словами Ігната, не можливо всю країну покрити засобами протиповітряної оборони. Навіть така держава, як Ізраїль, яка має найкращу у світі ППО, не здатна збити геть усе.

Речник ПС наголосив, що слід також враховувати можливості засобів ППО – чи це ЗРК чи зенітні гармати – усі вони мають певний запас боєприпасів.

Тому однаково будуть застосовуватися різні тактичні прийоми щодо ураження того чи іншого об’єкту,

– пояснив Ігнат.

"Робимо їм те, що вони нам"

Речник Повітряних сил наголосив на важливості ударів по нафтопереробних заводах. Він пригадав перші дні вторгнення. Тоді Росія спочатку вдарила по повітряних силах, аби засліпити їх, не дати змоги побачити радіолокаційні станції, аби наші радіотехнічні війська не могли відстежувати повітряну обстановку.

Окупанти спершу вдарили по зенітно-ракетних підрозділах авіації, а потім одразу пішли удари крилатими і балістичними ракетами по логістиці – по нафтобазам, по нафтопереробних заводах – фактично у всіх регіонах.

Сьогодні Росія отримує у відповідь. На жаль, не так швидко, як би нам того хотілося. Тим не менш Україна отримала можливість завдавати ударів по їхній інфраструктурі, по їхньому паливноенергетичному сектору, а це те, на чому тримається економіка Росії,

– підсумував Ігнат.

Військовий зауважив, що нафта і газ – це те, що приносить країні – агресорці найбільше грошей, які вона потім вкладає у збільшення свого бойового потенціалу і виробництво зброї. "Тому, безумовно, треба знищувати цю галузь, як вони робили це у нас на початку вторгнення", – зазначив Ігнат.

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