Известно, что его задержали на блокпосту. Об уходе сообщил отец Олег Буряк, однако впоследствии ограничил доступ к сообщению.

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Сына главы Запорожской райадминистрации выпустили из плена

Все. Влад дома. Спасибо большое всем, кто был со мной, с моей семьей, с моим сыном Владом,

– написал Олег Буряк.

Также он в конце записи снова трижды всех поблагодарил и опубликовал фото с сыном.



Скриншот сообщения Олега Буряка / Суспільне

Что известно о пленении 16-летнего сына Олега Буряка

17 апреля 16-летнего сына главы Запорожской районной государственной администрации Запорожской области россияне взяли в плен.

Владислава россияне забрали возле Васильевки на Запорожье. В частности, на блокпосту во время эвакуации из Мелитополя в Запорожье.

Тогда отец и глава Запорожской районной государственной администрации Запорожской области Олег Буряк призвал помочь освободить сына. Мужчина замечал, что россияне похищают детей.

Впоследствии 22 апреля чиновник рассказал, что его сына задержали из-за видео в телефоне. У парня были кадры с обращением военнопленных россиян к своим семьям.

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